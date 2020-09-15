استمرار انخفاض منسوب النيل بالسودان

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الثلاثاء، مواصلة مناسيب النيل انخفاضها في معظم الأحباس بينما ظل منسوب محطة شندي في أعلى مستوياته.وأفادت لجنة الفيضانات بوزارة الري في بيان اليوم بأن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية، غدا الأربعاء، سيكون في حدود 600 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 150 مليون متر مكعب، وفق وكالة أنباء السودان.وتوقعت الوزاة أن تشهد معظم المناسيب انخفاضات جديدة غدا يتراوح من 3-10 سم.ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.وشهد السوادن الأيام الماضية أسوأ فيضانات في تاريخه منذ 100 عام بسبب ارتفاع مناسيب نهر النيل نتيجة الأمطار الزائدة.