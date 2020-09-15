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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

موعد الإعلان 14 للإسكان الاجتماعى 2020

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:36 م
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
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يبحث كثير من المواطنين خاصة الشباب عن موعد الإعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي 2020 بالمدن الجديدة، حيث اقترب موعد طرح الإعلان الرابع عشر (14) بمشروع الإسكان الاجتماعي.

ويرصد «الدستور» عبر التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الإعلان الرابع عشر (14) بمشروع الإسكان الاجتماعي.

موعد الإعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي 2020

سيتم طرح الإعلان الرابع عشر (14) للإسكان الاجتماعي خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر، طبقًا لتصريحات مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أي أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ومن المقرر أن يتم طرحه في نطاق القاهرة الكبرى، حيث سيشمل عددًا من المدن الجديدة، مثل أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وبدر.

المساحة والأسعار لوحدات الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي.

سيتم طرح وحدات ذات مساحة 90 مترًا، مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، كاملة التشطيب، وسيتم تحديد الأسعار حسب كل مدينة يشملها الطرح، ومن المقرر أن تكون الأسعار 198 ألف جنيه، وقد تكون هناك زيادة تصل لـ25% بسبب زيادة التكاليف الإنشائية.


شروط الحجز بالإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي.

من أهم الشروط للحجز بالإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي.

1- أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله السنوي عن 68400 جنيه للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا).

2- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

3- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي:

1- إيصال شراء كراسة شروط الحجز.
2- استمارة حجز الوحدة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.
3- إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.
4- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).
5- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).
6- قسيمة زواج للمتزوجين.
7- صور من شهادات الميلاء للأبناء إن وجدوا.
8- شهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان حيث يبحث كثيرون عن موعد الإعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي 2020.

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