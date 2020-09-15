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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من رفع كفاءة مبنى جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:23 م
جهاز تعمير الساحل
جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء أمون مرتضي أبوعمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي مطروح، يرافقه المهندس سامي الأنصاري، مدير عام التنفيذ والمهندسة نورهان عبدالوهاب، مدير إدارة المباني، المبنى الإداري التابع للجهاز المركزي للتعمير في منطقة روميل؛ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير بالمبني الإداري والحديقة الخارجية، إضافة إلى أعمال الكهرباء الجديدة.

وأكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى الإداري والتشطيبات الداخلية والخارجية من دهانات مقاومة للعوامل الجوية ورفع كفاءة الحدائق وتوزيع نظام الكهرباء بما يتناسب مع سياسة الدولة العامة لترشيد الكهرباء، إضافة إلى أعمال تغيير منظومة المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بشأن رفع كفاءة المبنى الإداري والخدمي "مصيف الجهاز المركزي للتعمير بمطروح".

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