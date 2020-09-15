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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تكشف التفاصيل الكاملة لتحديث «تابلت الثانوية»

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:14 م
تابلت
تابلت
ريم محمود
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كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تحديث «التابلت» لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي حتى يكون الطالب على وعى كافى بما يجب فعله من عدمه.

وقال المصدر لـ«الدستور» إن هذا التحديث يحدث تلقائيا على غرار تحديث الهاتف المحمول، مشيرا إلى أنه مهم جدًا من أجل أمن وخصوصية الجهاز، إضافة إلى حصر المشاكل من الأجهزة لعلاجها.

وأوضح المصدر: «التحديث يلغى كلمة السر من الأساس لأن عدد الشكاوى من نسيان كلمة السر أصبح مُلفت ومُقلق».

واستكمل: «بعد التحديث إذا وجد الطالب جهازه مغلق عليه التحدث مع الدعم الفنى لسامسونج، وسيقوم بحل المشكلة من خلال الكول سنتر على الفور، ولو طالب وجد مشكلة كبيرة لديه لأنه قام بتحميل برامج ليس من المفترض تحميلها سيتم حل مشكلته ولكنها ستستغرق وقت طويل وستنتهى قبل بدء الدراسة»

واختتم المصدر: «وزارة التربية والتعليم والتابعين لتكنولوجيا المعلومات والتطوير ليس لهم دخل بهذه الإجراءات.. والتعامل يتم مباشرة من الطالب لمركز الصيانة المعتمد والكول سنتر والوزارة تتابع وتراقب وتضمن أن كل الأجهزة في حالة مناسبة لبدء السنة الدراسية ولا يوجد أى طلب لمصروفات خاصة لهذه الإجراءات».

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