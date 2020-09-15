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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الطيران المدنى يتفقد شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:42 م
وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني يتفقد شركة مصر للطيران
محمود السعدي وفاتن غلاب
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قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للاطمئنان على سير العمل.

رافقه خلال الجولة، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، واللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشئون الأمن، والمهندس إبراهيم فتحى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وخلال الجولة، تفقد منار مواقع الطائرات وأماكن الصيانة، كما تابع انتظام سير العمل وأعمال صيانة الطائرات والخدمات الفنية التى تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتقديم أعلى معايير الجودة الفنية والعالمية لجميع العملاء، واطمأن على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، كما حث الوزير العاملين بشركة الصيانة على ضرورة بذل أقصى جهد لرفع مستوى الأعمال الفنية وخدمات الصيانة المقدمة بما يليق بمكانة ومستوى الشركة الوطنية.

وفي نهاية الجولة أثنى وزير الطيران على المستوى المميز للعنصر البشرى داخل الشركة، والذي يعد أهم العناصر الأساسية والفعالة لازدهار الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة على العمل نحو زيادة الإنتاج وتحقيق ربحية عالية واستقطاب مزيد من العملاء الجدد من خلال التوسع داخل الأسواق العالمية والعمل على زيادة القدرة التنافسية بشكل دائم ومميز.

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