محافظ أسوان يعقد نقاشًا موسعًا مع الفوج الأول للبرنامج الرئاسى

أدار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نقاشًا موسّعًا حول العديد من القضايا والتحديات الحالية بحضور أكثر من 100 شاب وفتاة من المشاركين في الفوج الأول للبرنامج الرئاسي (أهل مصر) لأبناء المحافظات الحدودية.أكد المحافظ أهمية الحوار والتواصل الدوري مع الشباب باعتبارهم شركاء التنمية وصُنّاع الحاضر وأمل المستقبل الواعد، لافتًا إلى أن ما تشهده أسوان، الآن، من حركة تطوير شاملة سواء فى مجال البنية الأساسية أو التجميل أو الطرق وغيرها من المجالات التنموية يعد من أهم ثمار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية.أوضح أشرف عطية بأنه تنفيذًا لهذا التوجيه الرئاسي، فقد تم حصر كل المشكلات ومطالب التنمية التى تواجه المحافظة وعرضها على مجلس الوزراء حيث لاقت اهتماما مباشرا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجانب تعاون وتنسيق كبير من كل الوزارات والجهات المعنية من أجل تقديم أوجه الدعم والاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال المشروعات المتعثرة وإطلاق حزمة جديدة من المشروعات العملاقة ومنها محاور وكباري كلابشة ودراو وخزان أسوان البديل الحر، إضافة إلى إعادة تأهيل الطرق الرئيسية والداخلية، فضلًا عن مشروعات الطاقة الشمسية والأسمدة والاستصلاح الزراعي.أشار المحافظ إلى أنه جارٍ الاهتمام حاليًا بالتوسع فى إقامة المناطق الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة واستغلال المقومات والموارد الطبيعية والمَحجريّة والتعدينية التي تزخر بها المحافظة بما يعود بالنفع والإيجاب على المجتمع الأسواني ويسهم في توفير الكثير من فرص العمل المناسبة للشباب، وبالتالي خفض معدلات البطالة.خلال اللقاء، كلّف المحافظ المسئولين بسرعة حصر المطالب والرؤى والأفكار التي تم عرضها الشباب في اللقاء من أجل عرضها عليه شخصيًا لاتخاذ اللازم، مع الاستفادة منها في عمليات الدراسة والتخطيط الجارية.فى ختام اللقاء، كرّم محافظ أسوان اللاعب مصطفى أحمد لحصوله على المركز الثالث في بطولة الجمهورية للتايكوندو فوق ١٧ سنة، بجانب تكريم المدرب أشرف محمود والإداري عصام فؤاد؛ تقديرًا لجُهودههما في تجهيز وتدريب أبناء المحافظة ضمن المشروع القومى للموهبة الرياضية والبطل الأوليمبي برعاية وزارة الشباب والرياضة.