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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعتزم استقبال نحو 1500 مهاجر بعد حريق موريا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:46 م
حريق موريا
حريق موريا
وكالات
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أكدت ألمانيا أنها ستستقبل 1553 مهاجرًا موجودين حاليا في الجزر اليونانية، بينها ليسبوس التي قرر سكانها الثلاثاء التعبير عن غضبهم، بعد قرابة أسبوع من حريق مخيم موريا الذي ترك آلاف المهاجرين من دون مأوى.

وُدعي سكان ليسبوس البالغ عددهم 85 ألفًا والذين ينددون بتخلي أوروبا عنهم، إلى التظاهر للمطالبة بـ"إبعاد المهاجرين" الذين ينامون منذ اندلاع الحريق على الأسفلت الحارق، مع صعوبة الوصول إلى الطعام والمياه في ظل درجات حرارة عالية.

وأعلن نائب المستشارة الالمانية أولاف شولتز الثلاثاء أن ألمانيا ستستقبل 1533 مهاجرا موجودين حاليا في الجزر اليونانية، وقال "نضمن ان 1533 فردا في عائلات سبق ان اعتبروا (لاجئين من جانب السلطات اليونانية) سيتركون الجزر" في بحر إيجة إلى المانيا.

وتودّ برلين إعطاء الأولوية للعائلات مع أطفال التي حصلت على وضع اللجوء من السلطات اليونانية، وفق ما قال مصدر حكومي ألماني لوكالة فرانس برس.

وتُضاف هذه المبادرة إلى أخرى فرنسية ألمانية تشمل استقبال عشر دول من الاتحاد الأوروبي 400 قاصر معزول تم إجلاؤهم من موريا، وتأتي في وقت يتزايد الضغط على الحكومة الألمانية لاستقبال قسم من مهاجري موريا.

وتشدد السلطات الألمانية على ضرورة إيجاد حل على المستوى الأوروبي لهذه المسألة الشائكة التي تثير انقساما بين الدول الـ27 منذ 2015.

وحتى الآن كانت استجابة الأوروبيين محدودة جدًا: فقد وافقت عشر دول على التكفّل بـ400 قاصر غير مصحوبين بينها فرنسا التي يُفترض أن تستقبل حوالي مئة منهم.

لكن في برلين، ينبغي على حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن تتعامل أيضًا مع أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية وقسم من المجتمع المدني يطالب بالقيام بخطوة إنسانية.

ويُتوقع خروج تظاهرة جديدة تحت شعار "لدينا مكان"، الأحد في برلين، في وقت عبّرت العديد من المناطق والولايات عن رغبتها في التكفل بعدد من مهاجري موريا.

وحدهم 800 شخص من المهاجرين المعزولين الذين طُردوا من المخيم بسبب الحريق، انضمّوا إلى مركز موقت أقامته السلطات اليونانية بسرعة.

معظم الذين استقروا تحت الخيم البيضاء التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين هم عائلات، وفق ما ذكرت وزارة الهجرة اليونانية في حديث لوكالة فرانس برس.

وقال وزير الدفاع المدني في ليسبوس "دخول طالبي اللجوء إلى المخيم الجديد ليس أمرًا قابلًا للتفاوض".

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