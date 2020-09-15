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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يوضح حقيقة تجميد إسبانيا لحساب سفارته فى مدريد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:47 م
عمر قمر الدين وزير
عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني
محمد عمر
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نفت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، صدور قرار من السلطات الإسبانية بتجميد حساب سفارة السودان بمدريد.

وجاء بيان الخارجية السودانية ردًا على تقرير صحفي زعم تجميد السلطات الإسبانية، وعلى نحو مفاجئ، حساب سفارة السودان بمدريد بعد أن اكتشفت عمليات تحويل لمبالغ مالية كبيرة من ذلك الحساب إلى حسابات في دول أخرى، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وأشارت الخارجية إلى أن سفارة السودان في مدريد لديها حساب مصرفي واحد لا يزال مفتوحًا ولم يتم تجميده، فيما تمّ إغلاق كل حسابات السفارة المصرفية في سنوات سابقة على خلفية العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان.

وذكرت الخارجية أن السفارة في مدريد أو رئاسة الوزارة لم تتلق أي مذكرة من وزارة الخارجية الإسبانية تفيد بتجميد الحساب المشار إليه، مشيرة إلى أنها اتخذت ترتيبات فورية للتواصل مع السلطات الإسبانية المختصة عبر سفارة السودان في مدريد للوقوف على الحقائق المتصلة بمزاعم تجميد حساب يتبع لحكومة السودان.

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