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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع مراجعة تراخيص البناء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:24 م
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي القاضي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الثاني عشر للجنة المُشكّلة بقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كل المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

حضر الاجتماع اللواء أحمد الشمندي، مساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار الحسيني الجندي، المستشار القانوني للمحافظة، وحيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.

أوضح نائب محافظ سوهاج أن المناقشات دارت حول ما انتهى إليه ملف التراخيص، وعرض تقرير نهائي عن الحالات التي تم فحصها بمعرفة الأمانة الفنية بعد إنتهاء ممثل جهاز التفتيش على أعمال البناء من مراجعتها، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات 161 ترخيصً.

أشار القاضي إلى أنه تم عرض كل حالة على حدا للجنة العليا، والتي وافقت بالإجماع على ما انتهى إليه الرأي الفني للأمانة الفنية وجهاز التفتيش على أعمال البناء، وانتهى رأي اللجنة العليا لاعتماد التراخيص محل العرض، على أن يتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ للاعتماد؛ تمهيدًا لرفعه لوزير التنمية المحلية، موجهًا الأمانة الإدارية بالقيام بعمل ملف فرعي لكل ترخيص على أن يدرج به صورة أو أصل من تقرير اللجنة الفرعية، وتقرير الأمانة الفنية، وتقرير جهاز التفتيش على البناء، ورأي اللجنة العليا بشأن التراخيص.

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