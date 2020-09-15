سكرتير عام مساعد سوهاج يناقش رصف الطرق ضمن خطة «النقل»

عقد مدحت القاضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج واللجنة المشكلة بقرار المحافظ اجتماعًا بشأن وضع تصور للطرق التي يمكن رصفها ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات والتي رصدت لها 5 مليارات جنيه، تم تخصيص 153 مليون جنيه منها لمحافظة سوهاج.حضر الاجتماع الدكتور طلعت على أحمد، وكيل كلية الهندسة والمستشار الهندسي للمحافظة، ومحمد عبدالعاطي، مدير فرع الطرق والكباري بسوهاج، ومحمد طايع، مدير عام ري سوهاج، وممثلي شركة غاز الأقاليم، والهيئة القومية لمياه الشرب، وشبكات التليفونات ومشروعات الكهرباء.أكد السكرتير المساعد، خلال الاجتماع، أهمية تضافر كل جهود أجهزة المحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد للتغلب على أى معوقات، لافتًا إلى توجيهات المحافظ للأخذ في الاعتبار أن تشمل عمليات الرصف مداخل المحافظة، والتنسيق بين الجهات المعنية؛ للتأكد من عدم وجود أعمال مرافق بتلك الطرق لمدة 5 سنوات قادمة، وفي حالة وجود أعمال حالية يتم العمل على سرعة الانتهاء منها، وموافاتنا بالجدول الزمني قبل البدء في أعمال التنفيذ، وبالنسبة للري يتم الإفادة بالطرق التي يوجد بها أعمال تبطين من عدمه.وأوضح الدكتور طلعت علي أنه تم وضع تصور لعدد 7 طرق رئيسية بالمحافظة للاختيار منها بناء على موقف المرافق بتلك الطرق، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد أولوية البدء في أعمال رصف الطرق بعد الانتهاء من رد جميع شركات المرافق، حتى يمكن عمل جدول نهائي بهذه الطرق محدد به الجدول الزمني المقترح للانتهاء من كل الطرق والتكلفة التقديرية لها.