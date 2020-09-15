ندوة عن الوعي السياحي بمتحف الإسكندرية

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إحدى ندوات الوعي السياحي، بالتعاون مع متاحف الإسكندرية، وذلك بمقر متحف الإسكندرية القومي، استكمالا لسلسة الندوات التي تنظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والتي تهدف بصورة أساسية لنشر الوعى السياحي والأثري بمحافظة الإسكندرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.ألقى المحاضرة محمد سعد - مدير عام الهيئة، والدكتور عبدالفتاح غنيمة - عميد كلية السياحة والفنادق سابقا، وبحضور الدكتورة ميرفت مدير عام متاحف الإسكندرية، والدكتور باسم ابراهيم - مدير متحف الإسكندرية القومي، وداليا عزت - مدير إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الإسكندرية.وتحدث الدكتور باسم إبراهيم، عن دور الهيئة التسويقي للمتاحف، وعن خطط الهيئة في نشر الوعي السياحي بالإسكندرية، وعن تاريخ ونشأة المتحف وعن مقتنياته، حيث إنه يضم قطع أثرية شاملة من العصر اليوناني والروماني والفرعوني الإسلامي والقبطي، كما قدم رسالة شكر وحب للهيئة لدورها الفعال لنشر الوعي السياحي بين المواطنين.وقدم محمد سعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الشكر إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على دعمه للهيئة وقدم شكره لقيادات الدولة لدعمها لمحافظة الإسكندرية لإقامة المشروعات، حيث إن مدينة الإسكندرية تزخر بأماكن أثرية وسياحية عديدة يجب التعرف عليها والافتخار بها، لافتًا إلى أهمية سلوك المواطن تجاه السائح، وأن نكون سفراء للسياحة في عملنا وعلينا محاربة السلبية بإيجابية التعامل مع السائح.وأكد الدكتور عبد الفتاح غنيمة أهمية المتاحف في نشر الوعي السياحي وعن استغلالها علميا لطلاب الجامعات لغرس حب وانتمائهم لبلدهم، كما تحدث أيضا عن المتاحف العلمية في كلية الطب والعلوم وعن تسليط الضوء عليها.كما أكدت الدكتورة ميرفت مدير عام متاحف الإسكندرية على دور المتاحف في غرس الوعي السياحي والأثري في الأطفال من خلال عمل ورش ترفيهية، والتي تهدف بصورة أساسية لزيادة المعلومات الأثرية لديهم.فيما أكدت داليا عزت على أن للمتاحف دور كبير في نشر الوعي على مستوى طلاب المدارس من خلال عمل مسابقات في فصل الصيف من خلال قطاع التربية المتحفية والأثرية، وتم عرض فيديو سياحي عن الإسكندرية بالإضافة إلى عرض تقديمي (Presentation) عن الهدف من برنامج الوعى السياحى ودور الهيئة فى تنشيط والترويج السياحي بالإسكندرية، وايضا تاريخ أهم المعالم السياحية والأثرية بالإسكندرية.وفي نهاية الندوة تم الاتفاق بين إدارة المتاحف وهيئة تنشيط السياحة على التعاون في مجال التنشيط السياحي من خلال عقد ندوات للطلاب كما اصطحب الدكتور باسم الحضور لعمل جوله متميزة داخل المتحف لاستكشاف مقتنياته.