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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مدرسين أثناء إلقاء دروس خصوصية فى الشرقية والدقهلية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:18 م
الأمن
الأمن
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدرس كيمياء، مقيم بمدينة الزقازيق في الشرقية، لقيامه بإلقاء درس خصوصي بغرفة أسفل أحد المنازل بمدينة الزقازيق، لـ 20 طالبًا بالصف الثالث الثانوي العام، مخالفًا القرارات الصادرة في هذا الشأن.

وتم الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدرس لغة فرنسية، لاتهامه بإدارة سنتر دروس خصوصية بمنطقة المنصورة بالدقهلية، وبصحبته 3 سيدات يعملن سكرتارية بالسنتر.

وتبين وجود 250 طالبًا وطالبة يتلقون درسا خصوصيا بذات المكان.

وتم صرف الجميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور.

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