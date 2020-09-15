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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش التنمر وأضراره

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:30 م
ثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة بفرع ثقافة الأقصر، فعقدت مكتبة الضبعية محاضرة بعنوان "التنمر وأضراره على الفرد والمجتمع".

وأوضح عبد المنعم الرشيدى، تعريف التنمر وأنواعه ودور المجتمع فى محاربته وكيفية علاجه، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية (رسم حر) بالقلم الرصاص والألوان الخشب للمدرب حسن محمد بغدادي.

وأعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الأدب فى مصر من الفتح الإسلامي لمصر إلى العصر الحديث" وتحدث النوبى عبدالراضى عن عصر الولاة والأدب فى العصر العباسي وعصر الدويلات والعصر المملوكى والعصر العثماني والعصر الحديث، بجانب ذلك عقد القصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى وألقى قصيدة بعنوان "ليس هنا"، بالإضافة إلى عرض القصر فيلم "منارات الحياة" ويدور الفيلم حول تطوير ورفع كفاءة الجامعات الحكومية.

ونفذ نادى التكنولوجيا بقصر ثقافة بهاء طاهر ورشة عمل "كتابة خطاب على برنامج الوورد" وأوضح محمود صلاح مدرب النادي كيفية كتابة الخطاب وتنسيقه، بجانب ذلك عقد القصر أمسية شعرية للشاعر يحيي بحر وألقى العديد من القصائد الدينية ومدح في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى عرض سينما أطفال فيلم تعليمي وتثقيفي عن "نظافة الأسنان" وتناول الفيلم الإهتمام بالأسنان وتنظيفها ومتابعة طبيب الأسنان.

وقدم قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن بعض المبادئ للأطفال تنفيذ أسماء وزينب، بينما أقام قصر ثقافة الطود مسابقة لرواده فى المعلومات العامة، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر بالقلم الرصاص للمدرب أحمد أمين.

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ثقافة الأقصر تناقش التنمر وأضراره

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