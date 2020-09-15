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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«علوم دمياط» تتسلم أول معمل دولي لبحوث المياه

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:27 م
علوم دمياط
علوم دمياط
حسام فهمي
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شهد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، احتفالية اعتماد مشروع معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه بكلية العلوم طبقًا لمواصفة الأيزو ISOIEC 17025:2017 والذي تسلمته الكلية من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي، ليصبح بذلك أول معمل معتمد دوليًا بجامعة دمياط.

وخلال كلمته، وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا الإنجاز مؤكدًا على أنه رغم حداثة إنشاء الجامعة والتي بدأت منذ حوالي ثمان سنوات فقط، فإن الجامعة حريصة على التنافس في كافة المجالات التي تضع الجامعة على الخريطة الدولية للمؤسسات التعليمية الجامعية، الأمر الذي بدوره تقوم الجامعة بخدمة المجتمع الخارجي وبخاصة مجتمع محافظة دمياط. كما أكد سيادته على أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتيجة مجهودات حثيثة لكافة القائمين عليه بكل من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة وكلية العلوم الذين قاموا بتطبيق الحد الأقصى للمعايير الدولية بكل دقة للحصول على مشروع اعتماد معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه.

وقد حضر من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي كلًا من الدكتور محمود وفيق أحمد، القائم بعمل مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، والدكتور أسامة جلال صقر، استشاري بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والدكتور فرحات سعد مغنم، استشاري بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وعبد الله محمد عبد الرحيم، محاسب بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

وخلال كلماتهم، أكدوا أن جامعة دمياط من الجامعات الواعدة التي لديها فرص جيدة في الحصول على مشروعات جديدة خاصة بالاعتماد الدولي للمعامل القائمة بمختلف كليات الجامعة، الأمر الذي بدوره سيعمل على رفع التصنيف الدولي للجامعة بمختلف التصنيفات الدولية، وكذلك خدمة العملية التعليمية على المستوى الأمثل، وكذلك خدمة المجتمع المحيط وخاصة أن محافظة دمياط بها ميناء دمياط ومدينة الأثاث والمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة.

وحضر الاحتفال أيضًا نواب رئيس الجامعة، ووجهوا التهنئة خلال كلماتهم لكلية العلوم على هذا الإنجاز المميز الذي يعد نقلة نوعية لكلية العلوم وبمثابة نقطة انطلاق دولية للكلية والجامعة.

وخلال كلمة الدكتور عبد الحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على عمادة كلية العلوم ومدير مشروع اعتماد معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه، تناول خلالها أهم المشاريع الحالية بالكلية والجاري اعتمادها، وكذلك التحديات التي واجهها فريق عمل المشروع.

وقد تم تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة لتقديم خدمات مجتمعية متميزة وتطبيق نظام الجودة، للحصول على أعلى دقة للنتائج، بل ويوجد بعض الأجهزة هي الأول من نوعها بالجامعات المصرية.

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