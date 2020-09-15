محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الإسكان.وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بالاستعداد المكثف من كل الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطة محولات الرسوة، ومتابعة كفاءة محطات الصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مصارف سيول ومياه أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة فى موسم الشتاء القادم، واستعرض محافظ بورسعيد خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء.ووجه المحافظ بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.