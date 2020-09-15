رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر وإيطاليا تبديان استعدادهما للعمل على تطوير علاقاتهما الثنائية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:47 م
وزير الداخلية الجزائري
وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود
أ ش أ
طباعة
أعرب وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجو، ونظيرته الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، عن استعداد بلديهما التام، للعمل على تطوير علاقاتهما المميزة.

وقال بلجود، في تصريحات للصحفيين عقب لقاء جمعه بنظيرته الإيطالية في الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء: "إن البلدين اللذين تربطهما علاقات مميزة يسعيان إلى تطوير هذه العلاقات في مختلف الميادين".

وأضاف أن البلدين أبديا استعدادهما التام للعمل على تطوير علاقاتهما، مشيرًا إلى أن المحادثات الثنائية تمحورت أيضا حول العديد من الجوانب التي تهم الجانبين، لافتًا إلى أن الوزيرة الإيطالية تطرقت في سياق حديثها إلى ظاهرة الهجرة الشرعية.

وأوضح أن عدد الجزائريين المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا قليل جدا مقارنة بدول أخرى، مشددا على أن الجزائر تتحمل مسئولياتها، وتتخذ ما هو واجب اتخاذه في هذا المجال.

من جانبها، أعربت الوزيرة الإيطالية عن أمل بلادها في تعاون أوسع مع الجزائر، وقالت: "أنا متيقنة بأننا وضعنا أسس تعاون ثنائي جديد بين بلدينا اللذين يعملان دائما في إطار شراكة وجو من الصداقة".

وأضافت أن الجزائر وإيطاليا تملكان كل المؤهلات للمضي قدما في علاقاتهما، من خلال إرساء تعاون واسع في مختلف المجالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتدفق المهاجرين، وكل المساعدات التي يمكن للحماية المدنية ان تقدمها، مشيدة، في هذا الصدد، بالخبرة المميزة التي تتمتع بها الحماية المدنية في مجالات الزلازل وحالات الطوارئ.

موضوعات متعلقة

107 مشاريع بـ10 مليارات جنيه.. تفاصيل «أضخم مشروع» لتطوير العشوائيات

المؤبد لمدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة بتهمة تلقي رشوة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

تسريب صوتى يفضح سرقة قيادات الإخوان أموال التبرعات (فيديو)

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

تسريب صوتى يفضح سرقة قيادات الإخوان أموال التبرعات (فيديو)

وزير التعليم يكشف حقيقة إصدار رخص مزاولة للدروس الخصوصية

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

الصين تمدد إعفاء 16 منتجًا أمريكيًّا من الرسوم

إجلاء 3900 شخص بعد انهيار جزئي في سد بالصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش التنمر وأضراره

«هكذا تكلم أبوطشت» لحسان محمود.. قصص من مستشفى المجانين

تعرف على قصة «عصفور الكناريا» الذى أنهى خصومة سيد درويش ونجيب الريحانى

«في ذكرى رحيله».. عندما طالب أهل الفن بإعانة أسرة سيد درويش.. ورفض ابنه