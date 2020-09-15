فضيحة سياسة تتعلق بالحزب الحاكم السابق في إسبانيا

هزت فضيحة سياسية شملت أسماء شخصيات بارزة بحزب الشعب المحافظ الحاكم السابق في إسبانيا مدريد في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.واعترف المتحدث باسم الحزب وعمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا في حوار تلفزيوني أمس الثلاثاء بحجم الفضيحة، التي يتردد أن رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي متورط فيها بجانب أخرين.وتتضمن الفضيحة التي يطلق عليها "المطبخ" ادعاءات بشأن سرقة وتدمير لأدلة على تمويل غير قانوني للحزب، يتردد أنه تم بناء على أوامر من وزارة الداخلية في الفترة ما بين 2013 و2015، عندما كان يتولى راخوي رئاسة الوزراء، وذلك بحسب سلطات قضائية.وقال الميدا: إنه في حال ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإنه سوف يتم عزل المتورطين من الحزب.ووافق الائتلاف اليساري الحاكم حاليا المؤلف من حزب العمال الاشتراكي الاسباني وحزب بوديموس اليوم على قرار في البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق بشأن قضية "المطبخ"، وهو ما عارضه حزب الشعب.