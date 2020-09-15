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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاو: التقدم بالأغذية والزراعة غير كاف والعالم ليس على المسار الصحيح

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:18 م
التقدم بالأغذية والزراعة
التقدم بالأغذية والزراعة
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قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" إن العالم لن يتمكن من الوفاء بمعظم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأغذية والزراعة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الوضع لم يتغير بشكل كبير هذا العام، والذى يصادف العد التنازلى لمدة 10 سنوات حتى نهاية تاريخ الخطة في 2030".

ولفتت المنظمة- في تقرير اليوم الثلاثاء وزعته بجنيف - إلى أنه وفقًا للبيانات التي تم جمعها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن التقدم لا يزال غير كاف في مجال الأغذية والزراعة، وأن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهداف هذه الخطة، محذرة من أن العالم وبسبب جائحة كورونا يواجه أزمة صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة تهدد الحياة وسبل العيش، مما يجعل تحقيق أهداف الخطة أكثر صعوبة.

وقالت "إن أحدث تقديرات عام 2019 تظهر أنه قبل الوباء كان ما يقرب من 690 مليون شخص أو 8.9% من سكان العالم يعانون من الجوع، وذلك بزيادة 10 ملايين شخص في عام واحد ونحو 60 مليونًا في 5 سنوات.. وعلى الصعيد العالمي، فإن مستوى انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد قد ارتفع ما بين عامى 2015 و2019، وحيث يؤثر الآن على ما يقدر بنحو 25.9% من سكان العالم (أى حوالى ملياري شخص)، وذلك مع احتمال تعرض النساء أكثر من الرجال لانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد".

ولفت التقرير إلى أنه رغم انخفاض نسبة البلدان التى تواجه تقلبات عامة عالية في أسعار المواد الغذائية في 2017 - 2018، فإن أكثر من ربعها ظلت متأثرة، مبينا أنه يتم تخزين جزء فقط (1.3%) من حوالى 7600 سلالة حيوانية محلية في العالم، وذلك بمواد كافية لإعادة تكوينها في حال الانقراض.. محذرًا من أن هذا الوضع غير ملائم نظرا لأن 73% من الماشية المحلية التي تم تقييمها معرضة لخطر الانقراض.

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