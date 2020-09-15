المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى البشر بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر في مصر القديمة، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.كشف قرار الإحالة قيام المتهمين "م.ع"، عاطل، و"س. م"، عاطل، و"م.ر"، عامل خردة، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بأن ارتكبوا سلوك الإيواء والاستخدام للمجني عليهم الأطفال فارس أحمد، سعد عبد الحليم، يوسف محمد، إبراهيم محمد، أحمد محمد، مصطفى عادل، محمد ربيع وكذلك بواسطة استعمال العنف والتهديد واستغلال ضعفهم.وكشفت شهادة شريف اليمني عقيد شرطة بإدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أن تحرياته السرية والجدية حول الواقعة وظروف ملابساتها توصلت لقيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على استقطاب واستغلال الأطفال المجني عليهم.وكذلك تشغيلهم في بيع سلع غير ذات قيمة وأعمال استجداء المارة بمنطقة المنيل دائرة مصر القديمة بغية الحصول على المبالغ المالية التي يتحصل عليها المجني عليهم مستغلين حداثة سنهم وانفصالهم عن ذويهم، ويقومون بإيواء المجني عليهم بإحدى الحدائق العامة بمنطقة المنيل ويعتدون عليهم جنسيا.