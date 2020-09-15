محافظ بورسعيد: بدء تشغيل محطة مياه شرب الكاب نهاية سبتمبر

مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات بجميع قري الجنوب خاصة وأن منطقة جنوب بورسعيد تمثل عنصرا أساسيا في عملية التنمية التي تمر بها المحافظة.



ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بالمتابعة المستمرة للجهات المختصة لأعمال توصيل المياه بعد تشغيل المحطة منعا لإهدار المياه، ومتابعة مستوى الملوحة والتغيرات التى تطرأ على المياه باستمرار، مؤكدا أن المحطة تخدم فى المقام الأول مواطنى حى الجنوب، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة.

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، معدلات التنفيذ الجارية بمحطة مياه شرب الكاب، وذلك استعدادًا لبدء تشغيل المحطة نهاية الشهر الحالي.جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء أيمن خيرى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز المشروعات.وأكد محافظ بورسعيد أن محطة الكاب تعمل بطاقة استيعابية ٢٦ ألف م٣ يوميًا بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه كمرحلة أولى، وستخدم قرى الجنوب وتساهم فى حل مشكلة تناوب وصول المياه لتصل على مدار ٢٤ ساعة.