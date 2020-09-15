4 أفكار تجهز غرفة طفلك للمذاكرة







مع انطلاق العمل بالمدراس الدولية اليوم، والتركيز في تهيئة المنزل للمذاكرة كى يتم تحصيل درجات تمنح طفلك التفوق، يوضح موقع "الديلي ميل" كيف يمكن تأهيل المنزل ليكون مكان صحيا ومؤهلا للمذاكرة.

طاولة مناسبة للمذاكرة

- طاولة مناسبة للمذاكرة



من الأفضل ألا يعتاد الطفل على المذاكرة في نفس غرفة النوم، لذا علينا توفير مكتب أو طاولة بشكل أساسي مما يشكل لديه استقرار نفسي بمكان المذاكرة يتم التوجه له، وتعتبر أفضل وضعبة مثالية للطاولة هي أن تتمكن من وضع ساعديك عليها بحيث يكون مستوى قفصك الصدري أعلى بقليل من مستوى الطاولة.



أما فيما يخص الكرسي فلابد أن يكون مريح للطفل حتى لا يسبب تعب لضهر الطفل خاصة مع طول مدة جلوس الطفل عليه وهناك العديد من الأماكن التى توفر كراسي مصنوعة وفقًا للإجراءات الصحية.

مكان الطاولة



يعتبر مكان الطاولة أمر من الضرورى الانتباه إليه ولا يكون المكان الخاص بها في مقابل السرير بل من الأفضل أن يكون الطفل ظهره للسرير بحيث لا يغلب عليه مشاعر النعاس والكسل. من الأفضل ألا يعتاد الطفل على المذاكرة في نفس غرفة النوم، لذا علينا توفير مكتب أو طاولة بشكل أساسي مما يشكل لديه استقرار نفسي بمكان المذاكرة يتم التوجه له، وتعتبر أفضل وضعبة مثالية للطاولة هي أن تتمكن من وضع ساعديك عليها بحيث يكون مستوى قفصك الصدري أعلى بقليل من مستوى الطاولة.أما فيما يخص الكرسي فلابد أن يكون مريح للطفل حتى لا يسبب تعب لضهر الطفل خاصة مع طول مدة جلوس الطفل عليه وهناك العديد من الأماكن التى توفر كراسي مصنوعة وفقًا للإجراءات الصحية.مكان الطاولةيعتبر مكان الطاولة أمر من الضرورى الانتباه إليه ولا يكون المكان الخاص بها في مقابل السرير بل من الأفضل أن يكون الطفل ظهره للسرير بحيث لا يغلب عليه مشاعر النعاس والكسل.

تجهيز أدوات الدراسة



عليك تجهيز الأدوات التى تساعد الطفل على بداية المذاكرة سواء الأدوات المكتبية أو غيره مما يشجعه على الاستمرار بالمذاكرة وذلك على الطاولة التى تم تخصيصها حتى لا يشتت عقله وتفكيره بالبحث عنها.

ومن الأدوات الواجب توافرها هي وجود منبه حيث يتم ضبطه بين مذاكرة كل مادة والأخرى لينبه الطفل ليبدء بالمادة التى تليها مما ينظم وقته ولا يسرقه الوقت. عليك تجهيز الأدوات التى تساعد الطفل على بداية المذاكرة سواء الأدوات المكتبية أو غيره مما يشجعه على الاستمرار بالمذاكرة وذلك على الطاولة التى تم تخصيصها حتى لا يشتت عقله وتفكيره بالبحث عنها.ومن الأدوات الواجب توافرها هي وجود منبه حيث يتم ضبطه بين مذاكرة كل مادة والأخرى لينبه الطفل ليبدء بالمادة التى تليها مما ينظم وقته ولا يسرقه الوقت.

- ابتعد عن الهاتف



من أكثر الأشياء التى يمكنها التشويش عند البدء بالمذاكرة هي الهاتف فمن بين أكثر العادات السلبية وجود الهاتف بجوار الطفل خلال المذاكرة مما قد يلهيه بالتصفح عبر الفيس بوك بالإضافة إلى سماع الموسيقى عبر سماعات الأذن اعتقادًا منهم أن هذا يلهى عن العالم الخارجي وللاسف يعمل على التشتيت بشكل أكبر. من أكثر الأشياء التى يمكنها التشويش عند البدء بالمذاكرة هي الهاتف فمن بين أكثر العادات السلبية وجود الهاتف بجوار الطفل خلال المذاكرة مما قد يلهيه بالتصفح عبر الفيس بوك بالإضافة إلى سماع الموسيقى عبر سماعات الأذن اعتقادًا منهم أن هذا يلهى عن العالم الخارجي وللاسف يعمل على التشتيت بشكل أكبر.

الإضاءة المناسبة

- الإضاءة المناسبة

عليك توفير إضاءة مناسبة للمذاكرة حيث أن عكس ذلك ستجد سيطرة مشاعر الخمول والكسل على الفور ولا يتم تشجعيك للمذاكرة لذا علينا اختيار إضاءة مناسبة للمذاكرة، حتى لا يضر بالعين على المدى البعيد.

اكسسوارات المكتب