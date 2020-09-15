رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

4 أفكار تجهز غرفة طفلك للمذاكرة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:45 م
غرفة طفلك للمذاكرة
غرفة طفلك للمذاكرة
شيماء دهب
طباعة
مع انطلاق العمل بالمدراس الدولية اليوم، والتركيز في تهيئة المنزل للمذاكرة كى يتم تحصيل درجات تمنح طفلك التفوق، يوضح موقع "الديلي ميل" كيف يمكن تأهيل المنزل ليكون مكان صحيا ومؤهلا للمذاكرة.


طاولة مناسبة للمذاكرة
طاولة مناسبة للمذاكرة
- طاولة مناسبة للمذاكرة

من الأفضل ألا يعتاد الطفل على المذاكرة في نفس غرفة النوم، لذا علينا توفير مكتب أو طاولة بشكل أساسي مما يشكل لديه استقرار نفسي بمكان المذاكرة يتم التوجه له، وتعتبر أفضل وضعبة مثالية للطاولة هي أن تتمكن من وضع ساعديك عليها بحيث يكون مستوى قفصك الصدري أعلى بقليل من مستوى الطاولة.

أما فيما يخص الكرسي فلابد أن يكون مريح للطفل حتى لا يسبب تعب لضهر الطفل خاصة مع طول مدة جلوس الطفل عليه وهناك العديد من الأماكن التى توفر كراسي مصنوعة وفقًا للإجراءات الصحية.
مكان الطاولة

يعتبر مكان الطاولة أمر من الضرورى الانتباه إليه ولا يكون المكان الخاص بها في مقابل السرير بل من الأفضل أن يكون الطفل ظهره للسرير بحيث لا يغلب عليه مشاعر النعاس والكسل.
تجهيز أدوات الدراسة

عليك تجهيز الأدوات التى تساعد الطفل على بداية المذاكرة سواء الأدوات المكتبية أو غيره مما يشجعه على الاستمرار بالمذاكرة وذلك على الطاولة التى تم تخصيصها حتى لا يشتت عقله وتفكيره بالبحث عنها.
ومن الأدوات الواجب توافرها هي وجود منبه حيث يتم ضبطه بين مذاكرة كل مادة والأخرى لينبه الطفل ليبدء بالمادة التى تليها مما ينظم وقته ولا يسرقه الوقت.
4 أفكار تجهز غرفة
- ابتعد عن الهاتف

من أكثر الأشياء التى يمكنها التشويش عند البدء بالمذاكرة هي الهاتف فمن بين أكثر العادات السلبية وجود الهاتف بجوار الطفل خلال المذاكرة مما قد يلهيه بالتصفح عبر الفيس بوك بالإضافة إلى سماع الموسيقى عبر سماعات الأذن اعتقادًا منهم أن هذا يلهى عن العالم الخارجي وللاسف يعمل على التشتيت بشكل أكبر.
الإضاءة المناسبة
الإضاءة المناسبة
- الإضاءة المناسبة
عليك توفير إضاءة مناسبة للمذاكرة حيث أن عكس ذلك ستجد سيطرة مشاعر الخمول والكسل على الفور ولا يتم تشجعيك للمذاكرة لذا علينا اختيار إضاءة مناسبة للمذاكرة، حتى لا يضر بالعين على المدى البعيد.
اكسسوارات المكتب
اكسسوارات المكتب
- اكسسوارات المكتب

ينصح بإنتقاء اكسسوارات المكتب بكل دقة من خلال اختيار الألوان المناسبة الهادئة التى لا تعمل على تشتيت الذهن، بالإضافة إلى اختيار المكتب وأدواته بالألوان التى يحبها ومن الأفضل أن الطفل هو من يختاره.

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

الأهلي يشكو حكم مباراة الاتحاد السكندري لـ«الجبلاية»

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

«إعلاميون كاذبون».. حملة لفضح أُجَراء الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020

طريقة حساب فاتورة الكهرباء 2020

«الحكام»: التصوير وراء أخطاء الـ«VAR».. ونطالب بزيادة الكاميرات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

غدا.. «الفنون الشعبية» على مسرح ساحة الهناجر

«السيرك القومى» يقدم أقوى وأخطر فقراته بالعجوزة

غدًا.. ندوة حوارية عن مذكرات سلماوي «يوما أو بعض يوم» أونلاين

«أديبات الإرهابية»... حكايات «قوارير الدم والخيانة» خلف ستار الأدب