البابا تواضروس يترأس الاجتماع الأول للمكتب الفنى

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ صباح اليوم الاجتماع الأول للمكتب الفني لقداسته.وتم خلال الاجتماع تقسيم الأعضاء على لجان العمل وتحديد المسئوليات المطلوبة التي تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة.واختتم الاجتماع بالصلاة كما بدأ، وتم أخذ صورة تذكارية.كان قداسة البابا قد أصدر قرارًا نهاية أغسطس الجاري بتشكيل المكتب الفني لقداسته، للمعاونة في متابعة عدد من الأعمال الإدارية الخاصة بالبطريركية.وتضمن قرار البطريرك- بأن يتم تشكيل عضوية المجلس الفني كالآتي:-1- الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ سابق- وأستاذ بكلية الهندسة.2-المهندس شريف عدلي كيرلس رجل أعمال ورئيس شركة بتروهم.3-الدكتور إيهاب فلتاؤس تواضروس رجل أعمال ورئيس شركة فيلوباتير.4-المهندس نعيم كامل إبراهيم رجل أعمال.5- اللواء أمين فؤاد روماني مدير مستشفى القلب بالمجمع الطبي بكوبري القبة.6- المهندس سمير نجيب قزمان - رئيس مجلس إدارة شركة قزمان.7- المستشار وديع حنا ناشد رئيس محكمة الاستئناف.8- المستشار هاني ميلاد مسعد - رئيس محكمة استئناف القاهرة.9-الدكتور جميل بشري حنا - استشاري طب الأسنان.10- هانى كميل معوض - مدير الديوان البطريركي.11- بربارة سليمان - مدير المكتب البابوي للمشروعات.12- وجيه صبحي جادالله- مهندس استشاري للبطريركية.ولفت البابا تواضروس الثاني، في نص قراره البابوي- أن يختص المكتب الفني بإصدار تراخيص بناء الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مباني أخرى تابعة له.وتابع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية: كما تعمل اللجنة على التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى توفيق أوضاع المباني القديمة التي دون تراخيص، وتقديم دراسات جدوى للمشاريع طبقًا للاحتياج، وتوظيف كوادر لإدارة التراخيص ولإدارة العقود وتسجيل الأراضي.