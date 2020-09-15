وصول مزيد من الأطفال اللاجئين من اليونان إلى ألمانيا

وصل اليوم الثلاثاء، المزيد من الأطفال اللاجئين المرضى برفقة ذويهم من اليونان إلى ألمانيا، وذلك بصرف النظر عن الجدل الدائر حول استقبال ألمانيا لاجئين من مخيم موريا اليوناني الذي أتت عليه عدة حرائق مؤخرًا.وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن أن 109 لاجئين من اليونان وصلوا إلى مطار هانوفر الألماني صباح اليوم، وبينهم 26 طفلًا مريضًا.واستقبلت ألمانيا إجمالي 574 شخصًا، بينهم 53 قاصرًا بدون مرافق و125 طفلًا مريضًا قادمين من اليونان على متن طائرات خلال هذا العام.يُذكر أن انتقال اللاجئين القصر من اليونان إلى ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي توقف مؤقتًا بسبب جائحة كورونا، وتنص الخطة على نقل نحو 1600 لاجئ قاصر إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وسويسرا.وفي سياق متصل، اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر على استقبال نحو 1500 مهاجر إضافي من الجزر اليونانية وبحسب البيانات، تمت مناقشة هذا المقترح مع الحكومة اليونانية.