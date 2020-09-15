«التعليم» تطلق النشاط الصيفى لتعليم اللغات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التعليم والتعليم الفني، عن بدأ النشاط الصيفي لتعليم اللغات "الإنجليزية، والفرنسية، وتعليم برامج الكمبيوتر"، من خلال الجداول المعلنة على منصة البث المباشر Stream.moe.gov.eg، حرصًا على دعم الطلاب وتطوير مهاراتهم في كل المجالات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مواعيد برنامج اللغة الإنجليزية سيكون أيام "السبت، الإثنين، الأربعاء"، وبرنامج اللغة الفرنسية أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس"، وجميعها تبدأ من الساعة 7 إلى 8 مساءً.