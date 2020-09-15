4224 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة وفاة في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 4224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء - أن عدد حالات الشفاء بلغ 4214 حالة، فضلًا عن تسجيل 80 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 4169 إصابة و72 حالة وفاة بفيروس كورونا.