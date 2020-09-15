القبض على 5 أشخاص يشتبه فى تورطهم فى حريق مخيم موريا فى جزيرة ليسبوس

ألقت الشرطة اليونانية القبض على خمسة أشخاص يشتبه في تسببهم في اندلاع حريق الأسبوع الماضي في مخيم موريا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس.وقال وزير الحماية المدنية ميكاليس كريستوكويديس لشبكة إي ار تي:" لقد تم إلقاء القبض على مضرمي النيران، هم مهاجرون صغار السن، ومازال يتم البحث عن مهاجر آخر".ووفقا لمصادر بالشرطة، فإن الخمسة أشخاص من الأفغان الذين تم رفض طلباتهم للجوء.وكان مخيم موريا المكتظ بالمهاجرين قد تدمر بصورة كاملة تقريبا بسبب اندلاع حرائق متعاقبة به، وقد أصبح أكثر من 12 ألفا و500 مهاجر مشردين بعد الحادث.