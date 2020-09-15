وزير الصحة البريطانى: نواجه تحديًا هائلًا فى توفير اختبارات كورونا

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تواجه "تحديًا هائلًا" في توفير الاختبارات الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع "تنامي" انتشار الفيروس مجددًا في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة توفيرها وفقًا لترتيب الأولويات من حيث الفئات الأكثر عرضة للإصابة والتدهور.وقال هانكوك في خطاب لمجلس العموم: «الجائحة تتنامى، هناك علامات على أن عدد الحالات في دور الرعاية وعدد حالات الدخول للمستشفيات بدأ في الزيادة مجددًا»، لافتًا إلى وجود زيادة حادة في عدد طالبي إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بـ«كوفيد-19»، لكن يجب "تحديد أولوية" من يحصل على الاختبار، حسب ما نقلت صحيفة «ذا تليجراف» البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.وأشار الوزير البريطاني إلى أن حالات الرعاية السريرية الحادة تأتي في مقدمات من يُمنحون أولوية الحصول على الاختبارات، تليها حالات دور الرعاية الاجتماعية، والتي يُرسل إليها «أكثر من 100 ألف اختبار يوميًا لأننا رأينا جميعًا الخطر الذي يشكله الفيروس في دور الرعاية».وأضاف أن السلطات ستضع «ترتيبا محدَّثا للأولويات»، وأنه قد تُوضع تدابير إضافية للتأكد من استخدام الاختبارات وفقًا لترتيب الأولويات المحدد، ورجّح حل أزمة الاختبارات المؤجلة خلال أسابيع.يأتي ذلك بعدما شهدت المملكة المتحدة، خلال الأيام الماضية، عجزًا في توفير الاختبارات الخاصة بـ«كوفيد-19» لآلاف الأشخاص، ما دفع المستشفيات التابعة لهيئة الصحة الوطنية لتعليق بعض أعمالها ورفض استقبال المرضى بسبب عدم قدرة العاملين على الخروج من منازلهم نتيجة عدم توفر الاختبارات.وعادت، خلال الأسابيع الأخيرة، حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلتى الارتفاع بشكل ملحوظ. وسجّلت السلطات البريطانية، أمس، 2621 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة إلى 371 ألفًا و125 حالة، مات منهم 41 ألفًا و637 شخصًا.