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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: التعاون البحثى مع الجامعات أول اهتماماتى

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:14 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنه يضع في أولوياته التعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجامعات المصرية لتتضافر الجهود سويا من أجل تبادل الخبرات المعرفية وابتكار مشروعات رقمية تخدم التنمية وتسهم في بناء مصر الرقمية.

وأضاف عبر حسابه على «فيسبوك»: «كنت سعيدًا اليوم وأنا أشهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى مركز الابتكار التطبيقي، وجامعة الإسكندرية ممثلة في مركز أبحاث البنية التحتية الذكية لتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية تهدف إلى استخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير حلول مبتكرة لحل مسائل عملية هامة فى مجالات حيوية مثل الصحة والزراعة».

وقال إن هذه الاتفاقية تعد باكورة أعمال مركز الابتكار التطبيقي الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تنمية الإبداع والابتكار في تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستكون لها نتائج عملية ذات مردود إيجابي في مجال الصحة على حياة المواطنين.

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