البرلمان الأوكراني: الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا «لم تكن حرة ولا نزيهة»

استنكر المجلس الأعلى الأوكراني (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيلاروسيا، واصفا إياها بأنها "لم تكن حرة ولا نزيهة".وقال البرلمان الأوكراني - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الانتخابات جرت في ظل الغياب التام للتنافس بين المرشحين ووسائل الإعلام الحرة، وكذلك المراقبين الموثوق بهم عن منظمات دولية، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا".وكانت الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا قد جرت في 9 أغسطس الماضي، وأعلن فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بها بعد حصوله على 80% من الأصوات، ولم تعترف المعارضة البيلاروسية بنتائج الاقتراع الرسمية، معلنة عن فوز المرشحة عنها سفيتلانا تيخانوفسكايا بالانتخابات، متهمة السلطات بتزوير العملية الانتخابية.وتشهد بيلاروسيا منذ إعلان نتائج الانتخابات مظاهرات احتجاجية متواصلة للمعارضة، حيث يطالب المشاركون فيها بإجراء انتخابات جديدة، فيما أعلنت روسيا ودول عدة أخرى، بما فيها الصين، اعترافها بنتائج الانتخابات، بينما أكدت قيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدم اعترافهما بلوكاشينكو رئيسا شرعيا لبيلاروسيا.