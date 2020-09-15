مجلس الشيوخ: تحديد موعد استقبال الأعضاء بعد إعلان أسماء المعينين

كشف المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، عن الموعد المتوقع للانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بقاعات وطرقات وبعض مكاتب مبنى مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم ذلك قبل بداية شهر أكتوبر القادم تمهيدًا لاستقبال أعضاء المجلس الجُدد.وأوضح عتمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح أبواب المجلس لاستقبال النواب الجُدد فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أسماء الـ100 عضو المعينين الذين نص عليهم القانون، لافتًا إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ تدرس استقبال النواب لإنهاء عملية استخراج كارنيهات العضوية على 3 مراحل لمدة 3 أيام للحفاظ على المسافات الآمنة ومراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأضاف أمين عام مجلس الشيوخ، أن أعمال التطوير تسير على قدم وساق للانتهاء منها قبل بداية شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص إحدى القاعات بمقر البرلمان لتجهيزها لتصبح مركزًا صحفيًا على مستوى عالٍ وراقٍ يليق بالمحررين البرلمانيين، موضحًا أن أعمال التطوير تشمل أيضًا القاعات والطرقات وبعض المكاتب الملحقة بمبنى مجلس الشيوخ.