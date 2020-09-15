رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يوافق على فتح التقديم بمدارس التمريض وتخفيض مجموع القبول

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:14 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
بعد مناشدة أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين تقدموا للالتحاق بمدارس التمريض، وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على فتح باب التقديم بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة والنزول بالمجموع إلى 264 درجة من الناجحين فى الشهادة الإعدادية ولديهم الرغبة فى الالتحاق بهذه المدارس حيث سيتم فتح فصل للتمريض الملحق بمدرسة فوزية حامد للتجارة بنات بطريق السادات.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية سيتم استثمار وجود أسماء مشتركة فى الطلاب المقبولين بالمدارس التابعة لمديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى فى فتح فصل إضافى لإستيعاب الطلاب الذين ينطبق عليهم شروط القبول.

موضوعات متعلقة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

بلومبرج: «السراج» يعتزم الإعلان عن استقالته نهاية الأسبوع الجاري

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة إصدار رخص مزاولة للدروس الخصوصية

رئيس الوزراء يُكلف بوضع خطة طوارئ لمواجهة السيول

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الصحة العالمية»: وضع كورونا في شرق المتوسط «مقلق»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

الصين تمدد إعفاء 16 منتجًا أمريكيًّا من الرسوم

إجلاء 3900 شخص بعد انهيار جزئي في سد بالصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

«هكذا تكلم أبوطشت» لحسان محمود.. قصص من مستشفى المجانين

تعرف على قصة «عصفور الكناريا» الذى أنهى خصومة سيد درويش ونجيب الريحانى

«في ذكرى رحيله».. عندما طالب أهل الفن بإعانة أسرة سيد درويش.. ورفض ابنه

اتحاد الناشرين: لا توجد شروط للمشاركة في معرض الإسكندرية للكتاب