تسريحات جذابة للفتيات فى أول يوم دراسى.. تعرفى عليها



بدأت الدراسة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، في المدارس الدولية، على أن تبدأ في الحكومية 17 كتوبر المقبل، بحسب ما أكده الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، مع الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة للطلاب.

وبهذه المناسبة، جمعنا مجموعة من تسريحات الشعر للفتيات بالتزامن مع "العودة إلى المدرسة"، بحسب موقع merakilane.



بفضل عالم YouTube الذى لا تنتهى فيديوهاته، نستعرض مجموعة مختارة من تسريحات الشعر التي يمكن للأم إعدادها لصغيرتها، في دقائق معدودة حتى يبدو شعرها مصففًا بشكل جيد. وبهذه المناسبة، جمعنا مجموعة من تسريحات الشعر للفتيات بالتزامن مع "العودة إلى المدرسة"، بحسب موقع merakilane.بفضل عالم YouTube الذى لا تنتهى فيديوهاته، نستعرض مجموعة مختارة من تسريحات الشعر التي يمكن للأم إعدادها لصغيرتها، في دقائق معدودة حتى يبدو شعرها مصففًا بشكل جيد.

تسريحات لذوات الشعر القصير



1- Ponytail Waterfal

إذا كانت طفلتك الصغيرة شعرها قصير، وكنت تبحثين عن تسريحات شعر بسيطة للمساعدة في إبعاد شعرها عن وجهها في أيام المدرسة، فيمكنك تصيفيف شعرها على هيئة "ذيل الحصان" " "Ponytail Waterfal، كل ما تحتاجينه هو توك شعر مطاطية ملونة، تبدو هذه التسريحة جذابة لذوات الشعر القصير. إذا كانت طفلتك الصغيرة شعرها قصير، وكنت تبحثين عن تسريحات شعر بسيطة للمساعدة في إبعاد شعرها عن وجهها في أيام المدرسة، فيمكنك تصيفيف شعرها على هيئة "ذيل الحصان" " "Ponytail Waterfal، كل ما تحتاجينه هو توك شعر مطاطية ملونة، تبدو هذه التسريحة جذابة لذوات الشعر القصير.

2- Double French Twistback

تتميز أيضًا هذه التصفيفة مع أى طول للشعر، وإذا كانت طفلتك ذات شعر قصير، فهذه طريقة رائعة لإبعاد شعرها عن عينيها بأسلوب وسهل بسيط، يمكنك إضافة تلك التسريحة هذا إلى قائمة تسريحات الشعر لطفلتك في المدرسة.

3- Cascading Weaved Elastics

كما تعد تسريحات الشعر ذات التوك المطاطية المتعددة، هي الأفضل للبنات ذات الشعر القصير، إذ يخلق هذا ذا النمط المتتالي شكلًا رائعًا، ومناسبًا للأعمار الصغيرة.





تسريحات لذوات الشعر المتوسط



4- Twists into Side Flip

لا تأخذ هذه التسريحة دقائق معدودة لسهولتها وهى تناسب الأطفال ذوات الشعر المتوسط الطول، فهى طريقة بسيطة حقًا لتزيين الشعر من خلال تسريحة ذيل الحصان الأساسية، مع شريط أو مشبك شعر يجعله أكثر جمالا. لا تأخذ هذه التسريحة دقائق معدودة لسهولتها وهى تناسب الأطفال ذوات الشعر المتوسط الطول، فهى طريقة بسيطة حقًا لتزيين الشعر من خلال تسريحة ذيل الحصان الأساسية، مع شريط أو مشبك شعر يجعله أكثر جمالا.

5- Waterfall Twist



تعد تصفيفة الشعر هذه، خيارًا رائعًا للبنات ذات الشعر المموج، ويمكنك رفع شعرها إلى الخلف في شكل ذيل حصان أو كعكة للمحافظة على شعر طفلتك أثناء اليوم المدرسي.

6- Waterfall Twist Rope

هذه واحدة من قصات الشعر المفضلة للفتيات لان تصفيفها سهل وبسيط، وتشكل الطابع الصيفي، كما أنها الأسلوب المثالي للمدرسة.