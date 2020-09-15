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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:18 م
البورصة تخسر
البورصة تخسر
اكرم عمران
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تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع مؤسسية على أغلبية الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق.

وتراجع المؤشرين الرئيسي "إى جى إكس 30" و"إى جى إكس 100"، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان".

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 613.074 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إي جى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11028 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2009 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 4215 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1871 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2747 نقطة.

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