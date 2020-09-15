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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«منار» يناقش مع وزير النقل السوداني تبادل خبرات النقل الجوي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:31 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار
فاتن غلاب
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أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اتصالًا هاتفيًّا مع المهندس هاشم بن عوف، وزير الدولة للبنية التحتية والنقل السوداني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال النقل الجوي.

وخلال المكالمة، أكد منار عمق العلاقات المصرية السودانية في مختلف المجالات وخاصة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن هناك ترابطًا تاريخيًّا وجغرافيًّا مشتركًا بين مصر والسودان، حيث تمت مناقشة تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التدريب والصيانة والبنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة والشحن الجوي، واتفق الطرفان على عقد لقاء مرتقب بين الوفد المصري والسوداني.

ومن جهته، أبدى وزير البنية التحتية السوداني سعادته بهذه المكالمة، مؤكدًا حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطيران المدني.

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