تسجيل المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة 2020
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:11 م
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم الثلاثاء، كل ما يخص التسجيل في المرحلة الثانية من بطاقات الخدمات المتكاملة 2020، التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يقوم صاحب البطاقة أو من ينوب عنه في حالة كونه قاصرًا بإدخال الرقم القومي واتباع التعليمات للحصول على الإفادة.
ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي قامت مكاتب التأهيل باستقبال طلبات أصحاب الحالات الخاصة بداية من 15 يوليو 2020.
يشار إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة، هي المستند الوحيد الذي يحفظ حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وفق قانون 10 لسنة 2018 حول تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث توفر لهم الرعاية الصحية والتأهيلية، والتعليم والعمل، والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة، والأجهزة التعويضية، والأدوات المُعينة، والخصومات على وسائل النقل والمواصلات، والحماية الاجتماعية.
تسجيل المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة 2020وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الحالات التي تندرج تحتها شروط استيفاء بطاقة الخدمات المتكاملة 2020 هي ( الشلل الدماغي، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، والإعاقات المتعددة، والبتر متعدد الأطراف، وفقد البصر التام، وفقد السمع التام " ديسيبل فأكثر "، ومتلازمة داون، وصغر أو كبر حجم الرأس "Hydrocephalus or Microcephaly "، وطيف التوحد، وذوي القزامة ( 140 سم فأقل بعد سن البلوغ )، والجذام).
ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي قامت مكاتب التأهيل باستقبال طلبات أصحاب الحالات الخاصة بداية من 15 يوليو 2020.
يشار إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة، هي المستند الوحيد الذي يحفظ حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وفق قانون 10 لسنة 2018 حول تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث توفر لهم الرعاية الصحية والتأهيلية، والتعليم والعمل، والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة، والأجهزة التعويضية، والأدوات المُعينة، والخصومات على وسائل النقل والمواصلات، والحماية الاجتماعية.