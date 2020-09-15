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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسجيل المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة 2020

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:11 م
بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم الثلاثاء، كل ما يخص التسجيل في المرحلة الثانية من بطاقات الخدمات المتكاملة 2020، التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يقوم صاحب البطاقة أو من ينوب عنه في حالة كونه قاصرًا بإدخال الرقم القومي واتباع التعليمات للحصول على الإفادة.

تسجيل المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة 2020

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الحالات التي تندرج تحتها شروط استيفاء بطاقة الخدمات المتكاملة 2020 هي ( الشلل الدماغي، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، والإعاقات المتعددة، والبتر متعدد الأطراف، وفقد البصر التام، وفقد السمع التام " ديسيبل فأكثر "، ومتلازمة داون، وصغر أو كبر حجم الرأس "Hydrocephalus or Microcephaly "، وطيف التوحد، وذوي القزامة ( 140 سم فأقل بعد سن البلوغ )، والجذام).

ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي قامت مكاتب التأهيل باستقبال طلبات أصحاب الحالات الخاصة بداية من 15 يوليو 2020.

يشار إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة، هي المستند الوحيد الذي يحفظ حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وفق قانون 10 لسنة 2018 حول تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث توفر لهم الرعاية الصحية والتأهيلية، والتعليم والعمل، والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة، والأجهزة التعويضية، والأدوات المُعينة، والخصومات على وسائل النقل والمواصلات، والحماية الاجتماعية.

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رابط موقع تسجيل الخدمة العامة 2020 عبر وزارة التضامن الاجتماعي

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن تنفيذ بطاقات لأكثر من 2 مليون مواطن من ذوى الإعاقة في المرحلة الأولى مشيرة إلى أنه لابد أن يلتزم الراغبين فى الحصول على البطاقة بالمرحلة الثانية الدخول على الموقع وملء النموذج الموجود فى الموقع واستكمال البيانات وتحديد موعد الكشف المناسب.

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