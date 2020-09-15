«أسوان»: دراسة استكمال تغطية الترع لاستثمارها فى مشروعات خدمية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة السير على نهج الرؤية الشاملة لرئيس الجمهورية والحكومة بالاستثمار الجيد لتعظيم الموارد والإمكانيات الحالية من خلال إقامة مشروعات مدروسة ومشتركة بين المحافظة والوزارات المختلفة بشكل يحقق الصالح العام.جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بوفد وزارة الرى وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام ومديري الشئون القانونية والمالية والأملاك والتفتيش، بالإضافة إلى المهندس محمد على وكيل وزارة الرى.وطالب اللواء أشرف عطية مسئولى المحافظة ووزارة الرى بدراسة استكمال تغطية المصارف والترع لإقامة مشروعات على المساحات الناتجة منها بما يسهم فى منظومة التطوير والتجميل، بجانب توفير الخدمات الجماهيرية المتنوعة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وذلك من خلال إبرام بروتوكولات تعاون تقوم على قاعدة من المصالح المشتركة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية والروتين، موضحًا أن المحافظة تسعى إلى اقتحام كل المشاكل المتشابكة والمتراكمة مع الوزارات المختلفة بما يصب فى صالح مواطنى أسوان بكل المدن والمراكز.