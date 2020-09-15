رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أسوان»: دراسة استكمال تغطية الترع لاستثمارها فى مشروعات خدمية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:29 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة السير على نهج الرؤية الشاملة لرئيس الجمهورية والحكومة بالاستثمار الجيد لتعظيم الموارد والإمكانيات الحالية من خلال إقامة مشروعات مدروسة ومشتركة بين المحافظة والوزارات المختلفة بشكل يحقق الصالح العام.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بوفد وزارة الرى وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام ومديري الشئون القانونية والمالية والأملاك والتفتيش، بالإضافة إلى المهندس محمد على وكيل وزارة الرى.
وطالب اللواء أشرف عطية مسئولى المحافظة ووزارة الرى بدراسة استكمال تغطية المصارف والترع لإقامة مشروعات على المساحات الناتجة منها بما يسهم فى منظومة التطوير والتجميل، بجانب توفير الخدمات الجماهيرية المتنوعة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وذلك من خلال إبرام بروتوكولات تعاون تقوم على قاعدة من المصالح المشتركة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية والروتين، موضحًا أن المحافظة تسعى إلى اقتحام كل المشاكل المتشابكة والمتراكمة مع الوزارات المختلفة بما يصب فى صالح مواطنى أسوان بكل المدن والمراكز.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: وضع كورونا في شرق المتوسط «مقلق»

وزير التعليم يكشف حقيقة إصدار رخص مزاولة للدروس الخصوصية

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

تسريب صوتى يفضح سرقة قيادات الإخوان أموال التبرعات (فيديو)

وزير التعليم يكشف حقيقة إصدار رخص مزاولة للدروس الخصوصية

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

الصين تمدد إعفاء 16 منتجًا أمريكيًّا من الرسوم

إجلاء 3900 شخص بعد انهيار جزئي في سد بالصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش التنمر وأضراره

«هكذا تكلم أبوطشت» لحسان محمود.. قصص من مستشفى المجانين

تعرف على قصة «عصفور الكناريا» الذى أنهى خصومة سيد درويش ونجيب الريحانى

«في ذكرى رحيله».. عندما طالب أهل الفن بإعانة أسرة سيد درويش.. ورفض ابنه