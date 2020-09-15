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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» عن تسريب اختبارات «المتفوقين»: إجراءات قانونية حال ثبوت ذلك

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:16 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن لديها عددًا كافيًا من نماذج اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والتي بدأت 13 سبتمبر الجاري، وتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يتم تقديم نموذج في كل فترة من فترات الاختبار ولا يسمح نهائيًا بتكرار أي نموذج، لمراعاة تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للاختبار.

وأكدت الوزارة، في بيان بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تداول بعض أسئلة اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات خلال الفترة السابقة، في أثناء انعقاد الاختبارات.

وتابعت أنه في حالة وجود أى شكاوى خاصة بالطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام الاختبار أو المتغيبين لعذر قهري، يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] على أن تتضمن الشكوى (اسم الطالب، رقم الجلوس، الرقم القومي، اسم لجنة الاختبار التي لم يتمكن من إتمام الاختبار بها، المادة، تاريخ الاختبار، اسم المدرسة المطلوب الالتحاق بها، توصيف المشكلة)، ومن يثبت لهم أحقية إعادة الاختبار سيتم عقد اختبار إعادة لهم يومي الأحد والإثنين الموافقين 2020-9-27 و2020-9-28 كفرصة ثانية لهم.

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