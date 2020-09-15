الأنبا نيقولا يكشف عن كواليس لقاء البابا ثيودروس ووزير خارجية قبرص

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صاحب الغبطة بابا بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني استقبل نيكوس كريستودوليديس وزير خارجية قبرص.وأضاف "نيقولا"، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وزير الخارجية أعرب للبابا ثيودروس عن سعادته باللقاء، وشرف خاص له، وتناقشا في مجموعة متنوعة من القضايا، لا سيما فيما يتعلق بالعمل الذي قامت به البطريركية في القارة الإفريقية والسبل التي يمكن أن تساهم بها قبرص.من جانبه أعرب بطريرك الإسكندرية عن امتنانه لوزير الخارجية، وتمنى له التوفيق في إسهامه بالمشكلة الوطنية لقبرص.وأشار البابا إلى أن المغتربين القبارصة من إفريقيا يساعدون البطريركية بشكل كبير في عملها التبشيري والإنساني في مصر و54 دولة إفريقية.وقال البابا البطريرك: "أتركك أيها الوزير، أقوى، وأقول شكرًا جزيلًا للقبارصة لأنهم، كما في الماضي أتوا إلينا وساعدونا، نفس الشيء يستمر الآن".رافق البابا خلال زيارة وزير خارجية قبرص أساقفة بطريركية الإسكندرية مرقس كيسومو، نيكوديموس نيتريا وممثل البطريركية في نيقوسيا.