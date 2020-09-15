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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تعرف على القديس ماما الذي تحتفل به الكنيسة.. اليوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:14 م
القديس ماما
القديس ماما
جرجس صفوت - ماريان رسمي
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى استشهاد القديس ماما.

وقال موقع كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بالإبراهيمية بالإسكندرية، والمتخصص في العلوم الكنسية، إنه كان والدا القديس وهما ثيؤدوتس وروفينا من المسيحيين الأفاضل، ووشى بهما لدى الحاكم ألكسندروس بعض الأشرار، واستدعاهما وأمرهما بعبادة الأوثان، ولما رفضا جلدهما وألقاهما في السجن، ولاحظ إصرارهما على الإيمان فأرسلهما إلى فوستوس حاكم قيصرية، وكانا قد تعبا جدًا من طول السفر على الأقدام بغير طعام، وهددهما فوستوس بالقتل أما هما فلم يباليا بالتهديد.

وأضاف: سقط ثيؤدوتس ميتًا بسبب التعب الشديد، ثم ولدت روفينا طفلا ذكرًا وماتت في الحال قبل أن تدعوه باسم معين.. هكذا وُلد الطفل في السجن ولم ينظراه والداه، وهو القديس ماما، ورأت سيدة مؤمنة تقية تدعى "أميا" رؤيا أثناء صلاتها، حيث دُعيت أن تذهب إلى السجن وتسأل عن طفلٍ حديث الولادة يتيم الوالدين، وبالفعل استلمت الطفل والجثمانين حيث دفنتهما في بستان كانت تملكه، واهتمت أميا بالطفل وحسبته وديعة السماء لها.. كبر الطفل وكان ينادي والدته التي تبنته "ماما"، ولفرحها الشديد به كانت تناديه "ماما".

وتابع: كبر ماما وأخذ نفس مسيرة والديه واستشهد نظير تمسكه بالإيمان المسيحي.

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