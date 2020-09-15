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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انعقاد «عمومية النقض» لتوزيع عمل العام القضائي الجديد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:29 م
محكمة النقض
محكمة النقض
محمد عيسي
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انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقاعة المستشار عبدالعزيز باشا فهمى بدار القضاء العالي برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض رئیس مجلس القضاء الأعلى.

وحضرها نواب وقضاة المحكمة أعضاء الجمعية العمومية، وتم توزيع العمل للعام القضائي 2020- 2021، والتي تمت فيه تلبية جميع رغبات أعضاء المحكمة مع مراعاة صالح العمل واختيار القضاة بدورة الكسب.

وألقى كلمته مرحبًا بهم وأثنى على شيوخ القضاء وأعضاء الجمعية العمومية مهنئًا لهم وجميع قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة القضاة الجدد المنضمين للمحكمة العليا، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وطالب بإرساء قواعد العدالة وسرعة الفصل في قضايا المعروضة تحقيقًا للعدالة الناجزة، داعيًا المولى- سبحانه وتعالى- أن يحفظ مصرنا الغالية وقضاتها والشعب المصري والقيادة السياسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من كل مكروه وسوء.

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