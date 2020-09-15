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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مستشار «خريجى الأزهر» لأئمة ليبيا: المشاركة المجتمعية واجب شرعى

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:38 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن المشاركة المجتمعية والعمل على النهوض بالأوطان واجب شرعي وضرورة ملحة، موضحًا أنه ما من دولة قامت وتقدمت إلا بمشاركة كل أبنائها بمختلف أقاليمها، في كل مؤسساتها، سواء في الأمور العامة أو في الجيوش أو القضاء، أو في غيرها من المجالات.


وأضاف الهدهد، خلال محاضرته التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالفيديو كونفرانس لعدد من الأئمة الليبيين من مختلف المناطق، بعنوان "العمل أساس تنمية المجتمع المسلم"، أن النظرة الفاحصة في تاريخ الحضارات الإنسانية تظهر وتؤكد ذلك، مشيرًا إلى أن رفعة الأمم وتقدمها مرهون بحجم عطاء وعمل أبناء الشعوب والأوطان في مؤسساتها، ولقد عنيت آيات الكتاب المجيد بذكر ما أمر الله به في نصوصه الشريفة، ومن بين الأوامر قوله تعالى: "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ".

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