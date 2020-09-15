

رابط الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2020





ويحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية، حيث يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءًا من الثامنة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.



وأعلن الشيخ صالح خليل، وكيل الأزهر، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72 % بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%. يمكن تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية عبر الرابط هنـــــــــــــــــــــا ، كما أتاح الأزهر، لطلاب الثانوية الأزهرية تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، بـ198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية.ويحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية، حيث يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءًا من الثامنة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.وأعلن الشيخ صالح خليل، وكيل الأزهر، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72 % بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.





نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2020

وبلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018-2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.



وبين الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية، حيث يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءًا من الثامنة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

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حقيقة بيع مرفق مترو الأنفاق ضوابط عودة صلاة السيدات في المساجد كل ما تريد معرفته عن تنسيق الشهادات المعادلة 2020-2021 وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن الطلاب الذين يرغبون في معرفة درجاتهم ممن أجلوا أو الدور الثاني فعليهم التوجه إلى المنطقة التابعين لها بداية من الغد، ودفع الرسوم واستخراج بيان درجاتهم في نفس اليوم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الجميع.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن الطلاب الذين يرغبون في معرفة درجاتهم ممن أجلوا أو الدور الثاني فعليهم التوجه إلى المنطقة التابعين لها بداية من الغد، ودفع الرسوم واستخراج بيان درجاتهم في نفس اليوم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الجميع.

يعتبر اليوم الثلاثاء 19-5-2020، آخر أيام تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2020، وتنشر "الدستور" رابط الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2020.