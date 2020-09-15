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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الكاثوليكية» تحتفل بعيد «أحزان مريم السبعة».. اليوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:23 م
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
جرجس صفوت - ماريان رسمي
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، بتذكار مريم البتول المتألمة.

وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني- في بيان اليوم- إنه بعد أن احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد رفع الصليب المقدس، توجه الكنيسة أنظار الكاثوليك اليوم إلى والدة الإله مريم التى شاركت ابنها في عذاباته لأجل خلاص البشر.

وأضاف: "بهذا تحققت نبوءة سمعان الشيخ الذى حمل بين ذراعيه الطفل يسوع وقال لمريم: (ها إنّ هذا جعل لسقوط كثير من الناس، وقيام كثير منهم في إسرائيل، وآيةً معرّضةً للرّفض؛ وأنت، سينفذ سيف في نفسك وهو عيد تذكاري بدأ في الاحتفال به من بداية القرن الثاني عشر ثم بدأ في الانتشار بين مكرمي العذراء في كل العالم، وتمت إضافته إلى قائمة الأعياد المريمية بمعرفة البابا بندكيت الثامن في عام 1482 والبابا بيوس السابع في عام 1814 الذي أعلن امتداد هذا العيد لكل الكنيسة في العالم أجمع".

وتابع: "ويسمى هذا العيد بعيد أحزان مريم السبعة، وفي هذا اليوم يتم التركيز على التأمل في آلام وأحزان مريم العذراء من خلال سر الخلاص وخاصة وقت نزاع يسوع وموته على الصليب وفي طقس الكنيسة الكاثوليكية الغربية".

واختتم: "يتم قراءة نصوص من الكتاب المقدس تتناول آلام السيد المسيح ونبؤة سمعان الشيخ وبالتأمل فـي أحزان مـريم أمنـا يمكننا أن نتأمل فيما اقترفناه من خطايا نحو الله وما سببته من آلام للرب يسوع وأمه القديسة مريـم فنندم عليهـا ونتوب".

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