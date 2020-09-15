«الكاثوليكية» تحتفل بعيد «أحزان مريم السبعة».. اليوم

«الكاثوليكية» تحتفل بعيد «أحزان مريم السبعة».. اليوم
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:23 م
جرجس صفوت - ماريان رسميطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، بتذكار مريم البتول المتألمة.
وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني- في بيان اليوم- إنه بعد أن احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد رفع الصليب المقدس، توجه الكنيسة أنظار الكاثوليك اليوم إلى والدة الإله مريم التى شاركت ابنها في عذاباته لأجل خلاص البشر.
وأضاف: "بهذا تحققت نبوءة سمعان الشيخ الذى حمل بين ذراعيه الطفل يسوع وقال لمريم: (ها إنّ هذا جعل لسقوط كثير من الناس، وقيام كثير منهم في إسرائيل، وآيةً معرّضةً للرّفض؛ وأنت، سينفذ سيف في نفسك وهو عيد تذكاري بدأ في الاحتفال به من بداية القرن الثاني عشر ثم بدأ في الانتشار بين مكرمي العذراء في كل العالم، وتمت إضافته إلى قائمة الأعياد المريمية بمعرفة البابا بندكيت الثامن في عام 1482 والبابا بيوس السابع في عام 1814 الذي أعلن امتداد هذا العيد لكل الكنيسة في العالم أجمع".
وتابع: "ويسمى هذا العيد بعيد أحزان مريم السبعة، وفي هذا اليوم يتم التركيز على التأمل في آلام وأحزان مريم العذراء من خلال سر الخلاص وخاصة وقت نزاع يسوع وموته على الصليب وفي طقس الكنيسة الكاثوليكية الغربية".
واختتم: "يتم قراءة نصوص من الكتاب المقدس تتناول آلام السيد المسيح ونبؤة سمعان الشيخ وبالتأمل فـي أحزان مـريم أمنـا يمكننا أن نتأمل فيما اقترفناه من خطايا نحو الله وما سببته من آلام للرب يسوع وأمه القديسة مريـم فنندم عليهـا ونتوب".
وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني- في بيان اليوم- إنه بعد أن احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد رفع الصليب المقدس، توجه الكنيسة أنظار الكاثوليك اليوم إلى والدة الإله مريم التى شاركت ابنها في عذاباته لأجل خلاص البشر.
وأضاف: "بهذا تحققت نبوءة سمعان الشيخ الذى حمل بين ذراعيه الطفل يسوع وقال لمريم: (ها إنّ هذا جعل لسقوط كثير من الناس، وقيام كثير منهم في إسرائيل، وآيةً معرّضةً للرّفض؛ وأنت، سينفذ سيف في نفسك وهو عيد تذكاري بدأ في الاحتفال به من بداية القرن الثاني عشر ثم بدأ في الانتشار بين مكرمي العذراء في كل العالم، وتمت إضافته إلى قائمة الأعياد المريمية بمعرفة البابا بندكيت الثامن في عام 1482 والبابا بيوس السابع في عام 1814 الذي أعلن امتداد هذا العيد لكل الكنيسة في العالم أجمع".
وتابع: "ويسمى هذا العيد بعيد أحزان مريم السبعة، وفي هذا اليوم يتم التركيز على التأمل في آلام وأحزان مريم العذراء من خلال سر الخلاص وخاصة وقت نزاع يسوع وموته على الصليب وفي طقس الكنيسة الكاثوليكية الغربية".
واختتم: "يتم قراءة نصوص من الكتاب المقدس تتناول آلام السيد المسيح ونبؤة سمعان الشيخ وبالتأمل فـي أحزان مـريم أمنـا يمكننا أن نتأمل فيما اقترفناه من خطايا نحو الله وما سببته من آلام للرب يسوع وأمه القديسة مريـم فنندم عليهـا ونتوب".