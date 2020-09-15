الأنبا بطرس يترأس المناولة الأولى لأطفال كنيسة القيامة بالمنيا

شارك أيضًا الأخوات الراهبات قلب يسوع المصريات، وراهبات بنات القديسة حنة، وأسر الأطفال المحتفى بهم، وشعب الرعية.



وفى نهاية القداس، تم إهداء الأطفال تذكار الاحتفال بهم، كما تم التقاط الصور التذكارية.





ترأس صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة الذبيحة الإلهية، احتفالًا بالمناولة الأولى لأطفال كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة.شارك في الصلاة والاحتفال الأب أنطون فؤاد راعى الكنيسة، والأب إبرام ماهر وكيل الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب القمص بولس نصيف مدير مكتب العمل الإيبارشي، وخدمات المحبة بالإيبارشية.