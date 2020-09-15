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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الكنيسة الكاثوليكية يشارك في Graduation day

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:25 م
الانبا ابراهيم اسحق
الانبا ابراهيم اسحق
جرجس صفوت - ماريان رسمي
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أعلنت لجنة الشباب ببطريركية الكنيسة الكاثوليكية، تحت رعاية وبحضور الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، عن تنظيم فاعلية "Graduation day".

وقال المركز الإعلامي للكنيسة في بيان رسمي أطلقه عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المقرر أن يتم تنظيم الفعالية يوم الخميس 8 أكتوبر ٢٠٢٠، ببيت سان مارك ببرج العرب بالإسكندرية.

كانت الكنيسة الكاثوليكية احتفلت أمس الإثنين بعيد الصليب المقدس والمعروف بعيد رفع الصليب.

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