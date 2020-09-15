بطريرك الكنيسة الكاثوليكية يشارك في Graduation day

أعلنت لجنة الشباب ببطريركية الكنيسة الكاثوليكية، تحت رعاية وبحضور الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، عن تنظيم فاعلية "Graduation day".وقال المركز الإعلامي للكنيسة في بيان رسمي أطلقه عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المقرر أن يتم تنظيم الفعالية يوم الخميس 8 أكتوبر ٢٠٢٠، ببيت سان مارك ببرج العرب بالإسكندرية.كانت الكنيسة الكاثوليكية احتفلت أمس الإثنين بعيد الصليب المقدس والمعروف بعيد رفع الصليب.