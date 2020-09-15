«هكذا تكلم أبوطشت» لحسان محمود.. قصص من مستشفى المجانين

عن دار فضاءات للنشر والتوزيع٬ صدرت حديثًا٬ المجموعة القصصية الجديدة للقاص السوري حسان محمود، بعنوان "هكذا تكلم أبوطشت.. قصص من العصفوريات".تتكون هذه المجموعة من ثماني عشرة قصة قصيرة تحكي عن مغامرات مختلفة ومدهشة يعيشها أبو طشت٬ وهو شخص أصيب بالجنون٬ لأنه وجد أن الواقع أكثر جنونًا منه وأبعد عن المنطقية٬ هو السبب فيما أصابه من مس.وفي مغامرات أبوطشت يبين الكاتب أن المجتمع ينقسم لمجموعتين من المجانين٬ مجموعة مصنفة من قبل المجتمع كمجانين تم الحجر عليها في المصح٬ وأخرى هي بقية أفراد المجتمع٬ وهنا في هذه المجموعة المختصة بمغامرات أبوطشت٬ نجد أن الكاتب يذهب إلى الخيال واللا واقعية لتصوير الأحداث الغريبة وبأسلوب ساخر متهكم.وأما بقية القصص فهي ذات مواضيع أكثر ارتباطًا بالواقع. لمجتمع المدينة وهواجس إنسانها اللاهث ومكابراته ونزوعه إلى الحرية، حيث تعيش الشخصيات القصصية حالات من التركز الفردي في محيط دهشة المفارقات الغريبة التي تصوغ حياة الإنسان ورغباته وميوله الدفينة.وقد ضمت المجموعة القصص التالية: هكذا تكلم أبوطشت (1 )٬ اللقاء الأخير،- هكذا تكلم أبو طشت (2) زمن البودرة،- هكذا تكلم أبو طشت (3) ترويج سياحي،- هكذا تكلم أبوطشت (4) طاسات خاوية،- هكذا تكلم أبو طشت (5) كورنيش الشمس لدعم النقد الأجنبي،- هكذا تكلم أبو طشت (6) المرأة التي قتلتها مؤخرتها، هكذا تكلم أبوطشت (7) ديجيتال،- هكذا تكلم أبوطشت (8) إصلاحات زمكانية،- هكذا تكلم أبوطشت (9) تعديلات دستورية،- هكذا تكلم أبوطشت (10) أنا من قتل الوزير،- هكذا تكلم أبو طشت (11) بلهموط الكبير،- الباص رقم 11،- عذرية أخي،- دار نصر،- حماتي والشوب واللابتوب،- مجازر وجرابات ومسلسلات،- حقيبة أفلاطون،- كيف تنتصر على حماتك.