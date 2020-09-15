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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الدبلومات الفنية 2020

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:27 م
تنسيق
تنسيق
ياسمين محمود
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ننشر رابط بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الدبلومات الفنية 2020، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2020-2021 بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، ولمدة أسبوع أمام الطلاب، وذلك لتسجيل رغباتهم للكليات والمعاهد المصرية الذين يرغبون للالتحاق بها، بعد انتهائهم من أداء جميع امتحاناتهم للعام الدراسي الحالي 2019-2020 في منتصف شهر أغسطس الماضي.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2020، وكافة المعلومات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي فيما يخص تنسيق الدبلومات الفنية 2020 وكيفية التسجيل.

خطوات التسجيل في بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2020

- تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية أضغط هنـــــــــــــا 

- حدد خدمة تنسيق الشهادات الفنية 2020.

- تسجيل البيانات المطلوبة والاسم.

- الانتقال إلى قائمة تسجيل الجامعات والكليات لتحديد رغبة الطالب.

- تأكد الطالب من صحة جميع البيانات المكتوبة.

- واخيرًا الضغط على كلمة "تسجيل".

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية، أمام الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020-2021، كي يتمكن الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم هذا العام للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، بداية اليوم الثلاثاء من 15 سبتمبر وحتى ولمدة أسبوع، ليتم بعدها الإعلان عن النتيجة والتقديم في الكليات.

ونوهت وزارة التعليم العالي، بأن هناك الكثير من الأماكن المتاحة في الجامعات المصرية للقبول لطلاب التعليم الفني للالتحاق بها خاصًا الأوائل على مستوى المحافظات وعلى مستوى الجمهورية.

وبلغ إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان الفنية للعام الدراسي الحالي، بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس، 4379 ألف طلاب في التعليم التجاري بنسبة نجاح 93.76%، أما التعليم الفندقي فبلغ عدد الطلاب 3735 بنسبة نجاح 66.47%، وفي التعليم الزراعي بلغ عدد الطلاب 224 بنسبة نجاح 64.13%، والتعليم الصناعي بلغ عدد الطلاب 7953 بنسبة نجاح 84.29%.

أما طلاب مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث، فبلغت نسب النجاح بالتعليم التجاري 58.88% من إجمالي عدد طلاب 262334، أما نسبة النجاح في التعليم الفندقي فبلغت 79.95%، وفي التعليم الزراعي بلغت نسبة نجاح 48.26%.

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