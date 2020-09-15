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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لفتاة تيك توك Tik Tok هدير الهادي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:26 م
هدير الهادي
هدير الهادي
إيمان ماهر
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فتاة تيك توك Tik Tok هدير الهادي، التي أثارت الجدل بعد جلسات محاكمتها وتصدرت تريند جوجل، حيث رصدت الإدارة لمباحث العامة للآداب بوزارة الداخلية، مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى والتوك توك والتى تظهر فيها " الهادى" وهى تقوم بالإعلان عن نفسها وعرض مقاطع إباحية تحرض على الفسق والفجور وممارسة الدعارة.

من هي فتاة التيك توك Tik Tok هدير الهادي

فتاة التيك توك Tik Tok هدير حمدى عبدالهادى سعد صباح، 23 سنة، مقيمة بدجلة جاردنز بحدائق أكتوبر، ومحل إقامتها كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ولدت فى قرية سيدى غازى، ولها شقيقين أصغر منها، كما أن والداها انفصلا وهى فى الثانوية العامة، ثم عادوا مرة أخرى ليستكملا حياتهم معًا.

فيديوهات فتاة التيك توك Tik Tok هدير الهادي

وأضافت التحريات، أن المتهمة أنشأت حسابا على تطبيق تيك توك، محملًا عليه العديد من المقاطع الإباحية ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب، وقامت بإزالة الفيديوهات الإباحية الخادشة بالحياء العام، عقب ضبط مثيلاتها اللاتى قدمن ذات المحتوى الإباحى، وتم تقديمهن للمحاكمة.

اعتراف فتاة التيك توك Tik Tok هدير الهادي

وقالت المتهمة فى اعترفاتها إنها بدأت العمل حسابها الجديد بـ تيك توك منذ سنتين.. وأنشأت حسابات جديدة على تيك توك، "على الحساب القديم كان يتابعنى 700 ألف شخص، والجديد حوالى 30 ألف.. وبيتابعنى على انستجرام حوالى 200 ألف شخص، وبيتابعنى على يوتيوب 12 ألف شخص".

أولى جلسات الحكم على هدير الهادي

وتنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، وذلك بعد صدور قرار بإحالتها للمحاكمة، في أعقاب التحقيقات التى جرت معها.

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