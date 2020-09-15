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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تقارير مغربية تكشف تفاصيل صفقة الأهلى الجديدة
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:56 م
بدر بانون
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كشفت
تقارير صحفية
مغربية، أن
إدارة الأهلي
، نجحت في التعاقد رسميًا مع
بدر بانون
، مدافع
الرجاء
البيضاوي المغربي، خلال سوق
الانتقالات
الصيفية الجارية.
التفاصيل
الكلمات المفتاحية
صفقات الأهلى
بدر بانون
الرجاء البيضاوى
الدورى المصرى
الأهلى
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