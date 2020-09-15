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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الفقي يستقبل «بائع الفريسكا» ويمنحه عضوية مكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:02 م
بائع الفريسكا
بائع الفريسكا
هبه عويضه
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استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الطالب إبراهيم عبدالناصر الذي عُرف بـ"بائع الفريسكا"، ومنحه عضوية في المكتبة تجدد سنويًا، بجانب إهدائه مجموعة من الكتب القيمة الخاصة بالمكتبة.

عبر الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته باستقبال "إبراهيم" في مكتبة الإسكندرية، وقال إنه يعد نموذجًا للطالب المتفوق المكافح الذي ينتظره مستقبل باهر، مؤكدًا أن أفضل ما قدمه "إبراهيم" من خلال نشر قصته اعتزازه بالمهنة التي يعمل بها وبوالده ورغبته في إزالة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية من أذهان المصريين.

وأشاد "الفقي" بمصور مقطع الفيديو الذي ظهر به الطالب، وهو يسرد قصة تفوقه في الثانوية العامة وحصوله على مجموع يؤهله للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بجانب عمله مع والده في بيع "الفريسكا" على شواطئ الثغر.

ومن جانبه، وجه "إبراهيم" الشكر إلى الدكتور مصطفى الفقي على استقباله وتكريمه، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية صرح كبير اعتاد التردد عليها والقراءة بها، ولكنه لم يكن يتصور أن يتم استقباله من قبل مديرها يومًا ما.

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